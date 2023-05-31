Главу ячейки запрещенной в России террористической организации осудили на 17 лет

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам лишения свободы Джеббара Бекирова за создание ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»).
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам лишения свободы Джеббара Бекирова за создание ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»).
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