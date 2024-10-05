Столтенберг: НАТО отстаёт от России в военном отношении

Игорь Кузнецов

Как говорится - "должность обязывает говорить лозунги". Альянс НАТО был бы не нужен, если бы не было настоящего врага, а не террористов-исламистов. Отсюда и риторика в выступлениях главы. А теперь "это обойдется в гораздо большие суммы, чем 2% ВВП, будь то 2,5% или 3%", значит на русофобии нужно "перекачивать" деньги в бюджеты ВПК, прежде всего - США. Ну и ему самому кое-что "перепадёт" как лоббисту.