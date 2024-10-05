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Столтенберг: НАТО отстаёт от России в военном отношении

Столтенберг: НАТО отстаёт от России в военном отношении

  Йенс Столтенбрг, не успев ещё толком уйти в отставку, сразу сдал «базу»: оказывается, НАТО отстаёт от России в военном отношении.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Дерьмо прозрело????
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8 час.
Игорь Кузнецов
Как говорится - &quot;должность обязывает говорить лозунги&quot;. Альянс НАТО был бы не нужен, если бы не было настоящего врага, а не террористов-исламистов. Отсюда и риторика в выступлениях главы. А теперь &quot;это обойдется в гораздо большие суммы, чем 2% ВВП, будь то 2,5% или 3%&quot;, значит на русофобии нужно &quot;перекачивать&quot; деньги в бюджеты ВПК, прежде всего - США. Ну и ему самому кое-что &quot;перепадёт&quot; как лоббисту.
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7 час.
Юрий Золотарев
Не-е-ет... Дерьмо отвоняло! И теперь это - просто ДЕРЬМО!
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30 мин.

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