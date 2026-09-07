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15 исторических фотографий людей и мест, которые исчезли навсегда

История формируется не только через даты и имена известных личностей, но и через повседневные сцены из жизни обычных людей и изменяющиеся ландшафты.

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