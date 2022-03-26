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Саутгейт против бойкота ЧМ: «Не знаю, что это даст, турнир продолжится. Мы связаны с Катаром инвестициями, как и с Россией»

Гарет Саутгейт не считает бойкот ЧМ в Катаре действенным методом борьбы за права человека. «Я не знаю, что это даст.

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