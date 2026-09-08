Sony выпустила Android 17 — смартфоны Xperia получили новые настройки камеры и десктопный режим

Обновление принесло гибкую панель быстрых действий и расширенные возможности записи экрана Sony начала распространение прошивки на базе Android 17 для своих смартфонв, первым обновление получил флагман Xperia 1 VIII.
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