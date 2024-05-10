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Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса задержан

Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса задержан

В Санкт-Петербурге задержали водителя пассажирского автобуса, упавшего с моста в реку Мойка 10 мая. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел России по городу и Ленобласти.

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