ЦРУ против ГРУ: Запорожскому американцы поставили задачу — убрать разведчика Ерохина из Эфиопии

Резиденту КГБ пришла «телега» от завербованного предателя — полковник посещает «злачные места» Михаил Болтунов На фото: на приеме в посольстве России в Хорватии.
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