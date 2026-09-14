Силовики раскрыли подпольную сеть производства оружия в регионах РФ

Крупную подпольную сеть производства оружия раскрыли сотрудники ФСБ и МВД России. По подозрению в незаконном обороте и изготовлении оружия в разных регионах страны задержаны 111 человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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