Силовики раскрыли подпольную сеть производства оружия в регионах РФ

Крупную подпольную сеть производства оружия раскрыли сотрудники ФСБ и МВД России. По подозрению в незаконном обороте и изготовлении оружия в разных регионах страны задержаны 111 человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.