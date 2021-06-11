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Джокович нанес Надалю первое за 6 лет поражение на «Ролан Гаррос», второе – подряд

Чемпион «Ролан Гаррос»-2016 Новак Джокович, в полуфинале нынешнего турнира обыгравший 13-кратного чемпиона Рафаэля Надаля 3:6, 6:3, 7:6, 6:2, нанес испанцу третье поражение на турнире и первое – за шесть лет.

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