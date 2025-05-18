Расклады на старт евротурне «Ф-1»: «Макларену» все-таки бросят вызов? Ферстаппен и Расселл рядом

«Формула-1» возвращается в Европу с неожиданным фаворитом на чемпионский титул. Оскар Пиастри теперь уже всерьез рассматривается букмекерами главным претендентом на титул, хотя еще в марте стоял в линии пятым – позади Льюиса Хэмилтона.
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