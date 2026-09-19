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Медведев призвал вспомнить опыт СССР по изъятию иностранных активов

Медведев призвал вспомнить опыт СССР по изъятию иностранных активов

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал вспомнить, как в СССР иностранные активы изымали в пользу государства, комментируя реакцию европейцев на передачу под временное управление активов Nestle и Auchan.

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