5 способов сделать льняную одежду мягче. Больше не колется

Лен считается одним из лучших материалов для летней одежды, поскольку он пропускает воздух, обладает высокой гигроскопичностью (хорошо впитывает влагу), быстро сохнет и обеспечивает комфорт даже в жаркую погоду.
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