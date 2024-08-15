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В Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера

В Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера

Режим чрезвычайной ситуации федерального характера ввели в Белгородской области. Об этом сообщило МЧС РФ по итогам внеочередного заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

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