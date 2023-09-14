ЗАПРЕТИЛИ ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ И СМАРТФОНЫ: РУССКИМ СДЕЛАЛИ ВЪЕЗД В ЕС ЧЕРЕЗ УНИЖЕНИЕ

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Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Какого хрена они всё ездят в гейропу?! Если пограничники скажут : &quot;Хочешь в европу, вставай на колени и кайся.&quot; Уверена что некоторые и дальше будут ездить🤮
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7 час.
Aнатолий Райков
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7 час.
Aнатолий Райков
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7 час.

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