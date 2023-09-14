ЗАПРЕТИЛИ ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ И СМАРТФОНЫ: РУССКИМ СДЕЛАЛИ ВЪЕЗД В ЕС ЧЕРЕЗ УНИЖЕНИЕ

Новости, события, фактыПолитикаПодписатьсяЗАПРЕТИЛИ ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ И СМАРТФОНЫ: РУССКИМ СДЕЛАЛИ ВЪЕЗД В ЕС ЧЕРЕЗ УНИЖЕНИЕФОТО: LARS PENNING/DPA/GLOBALLOOKPRESS АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ ЕС запретил русским въезд с личными гаджетами.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииНЭНаталья ЭрнстКакого хрена они всё ездят в гейропу?! Если пограничники скажут : "Хочешь в европу, вставай на колени и кайся." Уверена что некоторые и дальше будут ездить🤮Ответить7 час.Aнатолий РайковОтветить7 час.Aнатолий РайковОтветить7 час.
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