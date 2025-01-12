Смогут ли ВСУ одолеть наш «КВН»

Этот БПЛА с управлением от первого лица (FPV) неуязвим перед системами сигналоподавления и выдаёт стабильно читаемую картинку даже в самых неблагоприятных режимах полёта, что способствует более эффективному поражению цели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии