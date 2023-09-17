Эволюция концепции: от брандеров к безэкипажным катерам-камикадзе

В последние месяцы за рубежом наблюдается повышенный интерес к безэкипажным катерам-камикадзе. Одноразовые суда, несущие боевую часть значительной массы, предполагается использовать как новое средство против надводных и береговых объектов.
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