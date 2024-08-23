Врач Агапкин: баня защищает от деменции и инсультов

Регулярное посещение парилки делает мозг вдвое более устойчивым к старению.Уникальный факт о предотвращении неизлечимых заболеваний мозга был озвучен врачом-реабилитологом и терапевтом Сергеем Агапкиным в эфире телеканала "Россия 1".