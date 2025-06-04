Филиппо: Зеленский и иностранные подстрекатели показывают, что не хотят мира Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х обвинил президента Украины Владимира Зеленского и иностранных подстрекателей из числа западных лидеров в том, что они не хотят мира.