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Царьград

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ПВТ связал кабинеты резидентов с «Витриной цифровых проектов»

ПВТ связал кабинеты резидентов с «Витриной цифровых проектов»

Личный кабинет резидентов ПВТ интегрировали с государственной системой «Витрина цифровых проектов», что позволяет ИТ-компаниям редактировать свой цифровой профиль в едином интерфейсе, а заказчикам — находить исполнителей с нужными компетенциями.

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