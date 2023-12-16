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Маск: человек является единственным видом жизни с сознанием в нашей галактике

Маск: человек является единственным видом жизни с сознанием в нашей галактике

Илон Маск, основатель SpaceX и один из самых богатых людей в мире, заявил, что нет никаких доказательств существования инопланетной жизни и предположил, что человечество может быть единственной разумной формой жизни в нашей галактике Млечный Путь.

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