Маск: человек является единственным видом жизни с сознанием в нашей галактике

Илон Маск, основатель SpaceX и один из самых богатых людей в мире, заявил, что нет никаких доказательств существования инопланетной жизни и предположил, что человечество может быть единственной разумной формой жизни в нашей галактике Млечный Путь.
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