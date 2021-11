МОСКВА, 11 ноя – РИА Недвижимость. Нарушение поставок из-за пандемии COVID-19 и закрытие ряда маленьких магазинов привели к нехватке таких товаров для дома, как шторы, корзины для белья, скатерти, мебель, и еще некоторых видов техники европейских производителей, рассказали РИА Недвижимость опрошенные представители магазинов сегмента DIY (do it yourself) и дизайнеры интерьеров.