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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин отразил 30 бросков «Эдмонтона» из 31 и стал 1-й звездой матча. Победа – 9-я в 20 играх

«Айлендерс» обыграли «Ойлерс» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.  Победа стала для российского вратаря клуба с Лонг-Айленда 9-й в 20 играх в текущем сезоне.

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