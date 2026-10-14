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«Илиада» Shortparis: последний альбом с Николаем Комягиным оказался прог-роком

«Илиада» Shortparis: последний альбом с Николаем Комягиным оказался прог-роком

Музыкальный обозреватель «Сноба» Антон Серенков разбирает «Илиаду» — альбом, вышедший после смерти солиста Shortparis Николая Комягина: почему смена жанра не спасает пустые тексты и невыразительную игру и чьё место на сцене на самом деле заняла группа.

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