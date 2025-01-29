Футбольной звезде Винисиусу прочат миллиардный контракт в Саудовской Аравии

Неназванный клуб из Саудовской Аравии предлагает крайнему нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору пятилетний контракт с зарплатой в 1 млрд евро за весь период соглашения! Об этом сообщает испанское издание AS.
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