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Футбольной звезде Винисиусу прочат миллиардный контракт в Саудовской Аравии

Футбольной звезде Винисиусу прочат миллиардный контракт в Саудовской Аравии

Неназванный клуб из Саудовской Аравии предлагает крайнему нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору пятилетний контракт с зарплатой в 1 млрд евро за весь период соглашения! Об этом сообщает испанское издание AS.

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