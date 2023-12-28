Большинство украинцев обеднели в результате СВО — исследование

Десятая часть граждан Украины официально была признана нищей.Фонд "Демократические инициативы" провёл социологическое исследование украинского общества, по итогам которого выяснилось, что 80% украинцев подпадают под определение бедности.
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