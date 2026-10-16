Западный берег и сектор Газа: израильские поселенцы открыли стрельбу и подожгли оливковые деревья во время штурма района Абу-Фалах в провинциях Рамалла и Аль-Бире в утренние часы; Сообщается, что израильские вооруженные силы также штурмовали этот район.