МОК начал переговоры по допуску спортсменов из России на Олимпиаду-2026

Переговоры с федерациями по зимним видам спорта о допуске российских спортсменов к Олимпиаде 2026 года начал Международный олимпийский комитет (МОК), заявил спортивный директор МОК Кит Макконнелл 9 апреля на пресс-конференции.
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