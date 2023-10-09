«Чудесно же жили»: предложение Маргариты Симоньян устроить термоядерный взрыв над Сибирью вызвало скандал (ВИДЕО)

Главред RT Маргарита Симоньян шокировала россиян своим кардинальным предложением. Журналистка предложила устроить термоядерный взрыв над Сибирью, чтобы ей не пришлось объяснять детям, почему у них нет гаджетов.
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