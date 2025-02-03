Названа мощность использованной при покушении на основателя батальона «Арбат» бомбы

Мощность бомбы, использованной при покушении на президента федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, составила 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте.
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