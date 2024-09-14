Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

10 251 подписчик

"Мир меняется быстрее, чем способны реагировать громоздкие устаревшие структуры"

"Мир меняется быстрее, чем способны реагировать громоздкие устаревшие структуры"

Наверное, каждую неделю хоть один раз оказываюсь на встрече с уважаемыми высокообразованными людьми, которые занимаются, кажется, бесполезным делом: пишут отчёты, которые никто не читает, делают исследования, результаты которых никому не нужны, изобретают что-то, что другие давно производят серийно, производят устаревшую, неконкурентоспособную продукцию.

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