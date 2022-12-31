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«Нужно двигаться вперед и достигать намеченных целей!» Новогоднее поздравление от Александра Будакова

Александр Будаков поздравил с наступающим Новым годом. «Хотелось бы поздравить всех любителей, фанатов, болельщиков медиафутбола с наступающим Новым годом и Рождеством.

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