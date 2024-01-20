Экс-премьер Израиля Барак: Израиль может увязнуть в трясине Газы из-за Нетаньяху

Экс-премьер Израиля Эхуд Барак раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаньяху за отсутствие политической цели в конфликте с палестинским движением ХАМАС, при ее отсутствии Израиль "увязнет в трясине Газы".
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