Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Скабелка о турне на Дальнем Востоке: «Барысу» предстоят матчи с прямыми конкурентами в борьбе за плей-офф»

Главный тренер «Барыса» подвел итоги матча с «Металлургом» (3:2). «Команда сделала хороший подарок болельщикам.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх