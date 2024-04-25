Ипотека в России: недоступная роскошь

Получение собственного жилья в последние годы стало серьезной проблемой для многих россиян. Непомерно высокие суммы, которые приходится выплачивать за его покупку, вызывают недоумение и отчаяние у многих граждан.
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