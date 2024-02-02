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Спички - не игрушка

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Наступление России откладывается из-за "Уралтрансмаша"?

Наступление России откладывается из-за "Уралтрансмаша"?

Мне кажется, многие как-то поверхностно и не очень значимо отнеслись к тому, что произошло во время приезда Главы Минобороны РФ Сергея Шойгу на завод "Уралтрансмаш" в Екатеринбурге.

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