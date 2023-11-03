Залужный разочаровал украинцев, ждавших истребители F-16

Главком ВСУ заявил, что Запад упустил момент для передачи Украине военной авиации.Валерий Залужный заявил, что войска ПВО России модернизировали свою техническую базу и стали гораздо более эффективны, чем они были в начале СВО.
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