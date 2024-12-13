Российские военные рассказали об освобождении села Желтое в ДНР

Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск «Центр», принимавшие участие в освобождении населенного пункта Желтое Донецкой Народной Республики (ДНР), рассказали о ходе штурма, а также о взятии в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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