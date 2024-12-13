ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 008 подписчиков

Российские военные рассказали об освобождении села Желтое в ДНР

Российские военные рассказали об освобождении села Желтое в ДНР

Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск «Центр», принимавшие участие в освобождении населенного пункта Желтое Донецкой Народной Республики (ДНР), рассказали о ходе штурма, а также о взятии в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх