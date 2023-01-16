Театр абсурда

8 134 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Пора не разведку вести, а уже освобождать. Разведку "птички" уже  провели...   А то Запорожская область без города За...Отвлекающий удар:...
  • Николай
    "...применить ядерное оружие по Украине». ЗАЧЕМ на Усраине. КМ (Кузькину мать) и середине Атлантики. чтобы почувствов...Спецоперация Z: «...
  • Globo
    Новый быдлянско-политический язык?Назревает что-​то...

Почему вертолеты Apache AH64 еще окажутся на Украине, но позже

Почему вертолеты Apache AH64 еще окажутся на Украине, но позже

Любопытные новости пришли накануне с Туманного Альбиона. Сперва одно британское СМИ сообщило о возможности передачи Украине ударных вертолетов американского производства AH-64 Apache, но вскоре его заявление дезавуировало другое британское СМИ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх