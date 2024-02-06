Полная неожиданность: приветствие Шойгу вызвало удивление у нового главы МО Китая

Недавно состоявшийся телефонный разговор министра обороны России Сергея Шойгу и его китайского коллеги Дун Цзюня вызвал приятное удивление Пекина, поскольку российский министр обратился к нему на китайском языке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии