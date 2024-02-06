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Полная неожиданность: приветствие Шойгу вызвало удивление у нового главы МО Китая

Полная неожиданность: приветствие Шойгу вызвало удивление у нового главы МО Китая

Недавно состоявшийся телефонный разговор министра обороны России Сергея Шойгу и его китайского коллеги Дун Цзюня вызвал приятное удивление Пекина, поскольку российский министр обратился к нему на китайском языке.

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