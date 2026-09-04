Мощный пожар под Одессой: атакован склад АТБ и фуры (ВИДЕО)

Мощный пожар охватил складские объекты в селе Дачное Одесской области. По данным местных источников, удар пришелся по складскому комплексу, принадлежащему торговой сети АТБ.
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