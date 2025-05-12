Экономист Ляшок: темпы роста зарплат в России в 2025-2026 годах замедлятся

Это может быть связано с ослаблением дефицита кадров Темпы роста зарплат в России в 2025-2026 годах замедлятся в сравнении с темпами 2023-2024 годов, это может быть связано с постепенным ослаблением дефицита кадров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
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