Экономист Ляшок: темпы роста зарплат в России в 2025-2026 годах замедлятся

Это может быть связано с ослаблением дефицита кадров Темпы роста зарплат в России в 2025-2026 годах замедлятся в сравнении с темпами 2023-2024 годов, это может быть связано с постепенным ослаблением дефицита кадров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.