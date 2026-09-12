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В России стоматологов обяжут применять анестезию при появлении любой боли

В России стоматологов обяжут применять анестезию при появлении любой боли

Прежде такое решение оставалось на усмотрение стоматолога С 1 октября 2026 года российские стоматологи будут обязаны проводить обезболивание при возникновении у пациента болевых ощущений, в том числе незначительных.

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