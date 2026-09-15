В ДТП на трассе М-5 в Спасском округе пострадали два человека

Авария случилась в понедельник, 14 сентября, на 252-м километре трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля Skoda врезался в «Газель», за рулем которой находился 49-летний мужчина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Старожиловском ...
- В Рязани водителе...
- Под Рязанью замет...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым