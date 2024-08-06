Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 520 подписчиков

Мэр Хиросимы процитировал Горбачева в память о жертвах атомной бомбардировки

Мэр Хиросимы процитировал Горбачева в память о жертвах атомной бомбардировки

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в Клятве о мире на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы процитировал слова первого президента СССР Михаила Горбачева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх