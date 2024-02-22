Пособник телефонных аферистов задержан в Минске

Пособник телефонных аферистов задержан в белорусской столице. По информации оперативников, фигурант (это 39-летний житель Минска) переводил деньги обманутых пенсионеров в криптовалюту и пересылал своим нанимателям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии