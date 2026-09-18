Sen. Hawley invites Flock CEO to testify amid surveillance controversy

Sen. Josh Hawley on Friday invited the chief executives of four surveillance companies to testify about their industry's potential threats to privacy.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым