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Sen. Hawley invites Flock CEO to testify amid surveillance controversy

Sen. Josh Hawley on Friday invited the chief executives of four surveillance companies to testify about their industry's potential threats to privacy.

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