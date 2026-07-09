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Царьград

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ТРК "Таврия" отразила массированную DDoS-атаку 9 июля

ТРК "Таврия" отразила массированную DDoS-атаку 9 июля

В Херсонской области сайт телерадиокомпании "Таврия" 9 июля стал целью масштабной DDoS-атаки. Хакерские группировки, действующие против России, обрушили значительные мощности, но техслужба успешно отражает угрозу, минимизируя проблемы для пользователей.

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