ТРК "Таврия" отразила массированную DDoS-атаку 9 июля

В Херсонской области сайт телерадиокомпании "Таврия" 9 июля стал целью масштабной DDoS-атаки. Хакерские группировки, действующие против России, обрушили значительные мощности, но техслужба успешно отражает угрозу, минимизируя проблемы для пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии