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Царьград

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Сергей Жуков забрал дочь на домашнее обучение из-за буллинга

Сергей Жуков забрал дочь на домашнее обучение из-за буллинга

Певец Сергей Жуков забрал дочь Нику на домашнее обучение из-за буллинга. Артист объяснил, с какими обвинениями столкнулась девочка, почему семья решила изменить формат учёбы и как, по его мнению, устроена работа в кино и театре.

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