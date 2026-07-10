Сергей Жуков забрал дочь на домашнее обучение из-за буллинга

Певец Сергей Жуков забрал дочь Нику на домашнее обучение из-за буллинга. Артист объяснил, с какими обвинениями столкнулась девочка, почему семья решила изменить формат учёбы и как, по его мнению, устроена работа в кино и театре.
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