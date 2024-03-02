Самый дешевый купе-кроссовер Toyota появится в ближайшие месяцы

С прошлого года в линейке компании Suzuki существует автомобиль Fronx, ставший самым недорогим купе-кроссовером в мире с ценой на некоторых рынках при пересчете на российскую валюту около 800 тысяч рублей.
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