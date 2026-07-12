Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 105 подписчиков

Кац подтвердил: Израиль применил «модель Рафаха» в Ливане — 20 тысяч домов стёрты с лица земли

Кац подтвердил: Израиль применил «модель Рафаха» в Ливане — 20 тысяч домов стёрты с лица земли

Что такое геноцид? Министр обороны Израиля Кац держит планку, рассказывая о Ливане: Я сказал, что южный Ливан станет Газой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
В Ливане — 20 тысяч домов стёрты с лица земли и ничего не случилось ООН особо не заметил как и другие организации. Однако не дай бог зацепить дом в Киеве как все начинают безумствовать! У Запада и США снесло крышу &quot;демократии&quot; и куда они далее повернут не предсказуемо!
Ответить
4 н.