Кац подтвердил: Израиль применил «модель Рафаха» в Ливане — 20 тысяч домов стёрты с лица земли

Геннадий Бережнов

В Ливане — 20 тысяч домов стёрты с лица земли и ничего не случилось ООН особо не заметил как и другие организации. Однако не дай бог зацепить дом в Киеве как все начинают безумствовать! У Запада и США снесло крышу "демократии" и куда они далее повернут не предсказуемо!